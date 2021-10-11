Компактная портативная электростанция NITECORE NES1200 1253Wh

NITECORE NES1200 - это новейшая портативная электростанция от инженеров NITECORE, предлагающая электростанцию ​​высокой мощности 1252,8 Втч с максимальной выходной мощностью переменного тока 1200 Вт и портами в виде прикуривателя, переменного тока, USB-A и USB-C. Даже при своем компактном форм-факторе электростанция может заряжать семь устройств одновременно, используя систему подачи энергии синусоидальной волны, предлагая заряд, аналогичный заряду, обеспечиваемому стандартным электричеством переменного тока.

NITECORE является первым брендом, достигшим грандиозного успеха в отраслях профессионального освещения и зарядных устройств, получившим немецкую премию iF Design Award, Red Награда Dot Design, японская марка G-Mark (хороший дизайн) и американская IDEA, а также обладатели золотых наград ISPO Award и Outstanding Outdoor, признанные во всем мире в индустрии активного отдыха

Примеры зарядной емкости NITECORE NES1200 1253Wh

Комментарии и отзывы NITECORE NES1200 1253Wh
Компактная портативная электростанция NITECORE NES1200 1253W…
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