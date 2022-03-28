Компактный ридер Hisense Hi Reader оценен в $280

Компания Hisense выпустила в китайскую продажу электронную книгу Hisense Hi Reader, которая была представлена несколько дней назад. Её цена в Поднебесной составила 280 долларов. Новинку оснастили 6,7-дюймовым дисплеем на основе электронных чернил с плотностью пикселей 300 PPI и тонкими рамками, автоматической регулировкой яркости в зависимости от освещения вокруг, корпусом толщиной 7,5 мм и массой 177 граммов, восьмиядерной платформой Unisoc T610 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, предустановленной ОС Android 10 с поддержкой сторонних приложений и по-настоящему минималистичным интерфейсом с четырьмя вкладками на рабочем столе.