Компании Ninestar исполнился 21 год

Благодаря своим глубокими знаниям и опыту в производстве принтеров, предоставлять потребителям лучшее обслуживание;

Стать «универсальным» поставщиком продуктов и услуг в области печати;

Предоставлять высококачественные, не нарушающие авторские права индивидуальные решения в области печати;

Создавать решения, не подверженные проблемам, вызванным обновлениями программного обеспечения принтеров;

Удерживать лидерство в сфере защиты окружающей среды.

Китайская компания Ninestar, производитель премиальных расходных материалов для печати, 28 июня отпраздновала свой 21-й день рождения и представила стратегию Key to the Door («Ключ от дверей») из пяти пунктов для клиентов, поставщиков, партнеров, сотрудников и друзей.Ключ — это символ независимости и ответственности, который откроет безграничные возможности для всех, с кем работает компания.Новая стратегия Ninestar включает в себя несколько пунктов:

Передовые технологии и сервис

Широкий ассортимент продукции

Ninestar — единственный игрок в отрасли, который является международным производителем печатающих устройств и ведущим поставщиком совместимых расходных материалов.Глубокие знания технологий печати позволяют Ninestar лучше понимать принципы работы каждого компонента в системе принтера и находить оптимальные решения при производстве совместимых картриджей.Ninestar инвестировала 9 млрд юаней (1,4 млрд долларов США) в новую высокотехнологичную площадку по производству принтеров площадью 900 тыс. квадратных метров, благодаря чему сможет производить четыре млн принтеров в год.Ninestar — единственный игрок в отрасли, который является международным производителем печатающих устройств и ведущим поставщиком совместимых расходных материалов.Глубокие знания технологий печати позволяют Ninestar лучше понимать принципы работы каждого компонента в системе принтера и находить оптимальные решения при производстве совместимых картриджей.Ninestar инвестировала 9 млрд юаней (1,4 млрд долларов США) в новую высокотехнологичную площадку по производству принтеров площадью 900 тыс. квадратных метров, благодаря чему сможет производить четыре млн принтеров в год.

Широкий ассортимент продукции

Ninestar понимает потребности бизнеса и постоянно расширяет ассортимент продуктов и сервисов, которые его партнеры могут предоставлять клиентам. В частности, это принтеры формата А4 и восстановленные копировальные аппараты формата А3; новые и восстановленные чернильные и тонер картриджи; чернила, ленты и кассеты для этикеток; программные решения для управления системой печати в организации; маркировочные принтеры и портативные фотопринтеры.

Высокотехнологичная продукция стабильно высокого качества

Сегодня Ninestar располагает 37 автоматизированными производственными линиями: 32 для производства струйных картриджей и чернил, 5 — для производства тонера. Это первый производитель совместимой продукции, внедривший автоматизацию на производстве для обеспечения стабильно высокого качества продукции. Переход к высокотехнологичному производству снизил количество отказов и позволил партнерам более точно планировать потребности в картриджах, чтобы обеспечить качественные индивидуальные решения для потребителей.

Решение проблемы обновления ПО принтеров

В 2014 году Ninestar впервые на рынке представила программатор для обновления программного обеспечения чипов в картриджах.Для решения проблемы блокировки сторонних чипов принтерами Ninestar разработала устройство Unismart, которое позволяет быстро, не снимая чип, установить на него новое ПО и продолжить использовать картридж G&G, даже не доставая его из упаковки.

Повышение социальной ответственности

Ninestar прилагает усилия для сокращения выбросов углекислого газа и других отходов в окружающую среду. Поэтому она выпускает продукты с использованием ранее утилизированного сырья, включая бывшие в употреблении картриджи. Компания инвестировала миллионы долларов в надежную систему очистки сточных вод, а также в организацию бесплатной утилизации старых картриджей G&G.

Благотворительная деятельность

Ninestar активно участвует в благотворительной деятельности, оказывая помощь нуждающимся. В 2007 году председатель корпорации, основатель Ninestar Джексон Ван подписал соглашение о сотрудничестве с Красным Крестом Китая.Созданный компанией фонд «Ангел любви Ninestar» оказывает помощь детям, больным лейкемией.Ninestar жертвует деньги на поддержку в обучение жителей сельской местности навыкам предпринимательства и образование детей из необеспеченных семей.

Забота о персонале

Становление компании

Сотрудникам Ninestar в Китае будут предоставлены комфортабельные апартаменты недалеко от их рабочих мест, чтобы у людей оставалось больше свободного времени на личную жизнь. Все больше женщин в Ninestar занимают руководящие должности. Компания заботится о соблюдении равных прав и обеспечения возможностей для всего персонала.Ninestar Group была основана 28 июня 2000 года. В декабре 2013 года она вышла на биржу (SZSE 002180) и сегодня ее выручка составляет 3 млрд долларов США. 18 тыс. сотрудников компании трудятся в 60 странах. По приблизительной оценке, расходными материалами Ninestar пользуются более 200 млн пользователей по всему миру.Ninestar создала и продолжает формирование сети дистрибуции G&G, которая насчитывает партнеров в и потребителей продукции в 170 странах. Компания инвестирует более 6% годового дохода в исследования и разработку.