Компания AeroCool представила в России новые игровые кресла Guardian и Admiral

Кресло Guardian разработано с учётом требований эргономичности и обеспечивает надёжную поддержку всех участков тела. Кресло представлено в разных цветовых решениях. Положиться на долговечность и качество можно благодаря первоклассным материалам премиум уровня, включая крепкую крестовину и раму из нейлона. Максимальный вес 150 кг.
Искусственная кожа отличного качества с текстурой “под карбон” обеспечивает стильный и футуристичный дизайн. В производстве кресла использован материал с улучшенной воздухопроницаемостью от компании AIR Tech, он гарантирует комфорт и прохладу для геймера. В кресле реализованы съемная подушка под поясницу и подголовник с возможностью регулировки. Надежность и прочность обеспечивает газлифт 4 класса. Доступно четыре цветовых варианта.
Кресло Guardian в цветах Smoky Black и Champion Red доступны по ориентировочной цене 20 490 рублей. Кресло Admiral продается по ориентировочной цене 20 490 рублей (Все цветовые решения). Версия AeroCool Guardian Ice Blue и Azure White поступят в продажу в сентябре 2021 года.