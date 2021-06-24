Компания AeroCool представила в России новые игровые кресла Guardian и Admiral

Компания AeroCool представила в России новые игровые кресла Guardian и Admiral. Оба кресла разработаны специально для профессионалов и геймеров.

AeroCool Guardian

Кресло имеет продуманную конструкцию и широкие возможности регулировки. Сетчатый материал спинки и дышащая обивка из мягких накладок спасут вас в знойную жару во время продолжительных игровых сессий.

Кресло Guardian разработано с учётом требований эргономичности и обеспечивает надёжную поддержку всех участков тела. Кресло представлено в разных цветовых решениях. Положиться на долговечность и качество можно благодаря первоклассным материалам премиум уровня, включая крепкую крестовину и раму из нейлона. Максимальный вес 150 кг.

AeroCool Admiral

Кресло также отличается эргономичной конструкцией с поддержкой поясницы и шейного отдела, что позволяет сохранять правильную осанку во время игры и снижает усталость спины при длительных игровых сессиях. AeroCool Admiral позволяет регулировать угол наклона спинки, регулировать подлокотники, высоту сиденья.

Искусственная кожа отличного качества с текстурой “под карбон” обеспечивает стильный и футуристичный дизайн. В производстве кресла использован материал с улучшенной воздухопроницаемостью от компании AIR Tech, он гарантирует комфорт и прохладу для геймера. В кресле реализованы съемная подушка под поясницу и подголовник с возможностью регулировки. Надежность и прочность обеспечивает газлифт 4 класса. Доступно четыре цветовых варианта.

Кресло Guardian в цветах Smoky Black и Champion Red доступны по ориентировочной цене 20 490 рублей. Кресло Admiral продается по ориентировочной цене 20 490 рублей (Все цветовые решения). Версия AeroCool Guardian Ice Blue и Azure White поступят в продажу в сентябре 2021 года.

Комментарии и отзывы AeroCool Guardian и Admiral
Xiaomi Mi 12 Ultra получит 144-Гц диспле...
В сети появились первые сведения о топовом смартфоне Xiaomi Mi 12 Ultra, который станет преемником доволь...
Samsung Galaxy Book Go будет стоить $350...
Сетевые источники поделились подробностями о ноутбуках Samsung Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro и Galaxy B...
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор дл...
Начиная с конца прошлого года найти в магазинах видеокарты в свободном доступе с рекомендованными ценами ...
Обзор Xiaomi Mi Gaming Display 27. Игров...
В рамках «Лаборатории» мы детально тестировали игровой монитор ...
Представлена умная колонка Xiaomi MIJIA ...
Xiaomi официально представила новую улучшенную умную колонку MIJIA Smart Mosquito Repellant 2 в рамках кр...
Браузер Opera теперь и на компьютерах Ap...
Разработчики браузера Opera выпустили новое обновление обеспечивающую поддержку процессоров Apple M1. Так...
WhatsApp Pay получил одобрение Центральн...
WhatsApp перезапустит свой платежный сервис в Бразилии после того, как первый запуск был быстро остановле...
Обзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для ...
В конце прошлого года мы проводили тестирование хлебопечки STARWIND SBR6155, предлагающей большое количес...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor