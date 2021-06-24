Компания AeroCool представила в России новые игровые кресла Guardian и Admiral

Компания AeroCool представила в России новые игровые кресла Guardian и Admiral. Оба кресла разработаны специально для профессионалов и геймеров.

AeroCool Guardian

Кресло имеет продуманную конструкцию и широкие возможности регулировки. Сетчатый материал спинки и дышащая обивка из мягких накладок спасут вас в знойную жару во время продолжительных игровых сессий.

Кресло Guardian разработано с учётом требований эргономичности и обеспечивает надёжную поддержку всех участков тела. Кресло представлено в разных цветовых решениях. Положиться на долговечность и качество можно благодаря первоклассным материалам премиум уровня, включая крепкую крестовину и раму из нейлона. Максимальный вес 150 кг.

AeroCool Admiral

Кресло также отличается эргономичной конструкцией с поддержкой поясницы и шейного отдела, что позволяет сохранять правильную осанку во время игры и снижает усталость спины при длительных игровых сессиях. AeroCool Admiral позволяет регулировать угол наклона спинки, регулировать подлокотники, высоту сиденья.

Искусственная кожа отличного качества с текстурой “под карбон” обеспечивает стильный и футуристичный дизайн. В производстве кресла использован материал с улучшенной воздухопроницаемостью от компании AIR Tech, он гарантирует комфорт и прохладу для геймера. В кресле реализованы съемная подушка под поясницу и подголовник с возможностью регулировки. Надежность и прочность обеспечивает газлифт 4 класса. Доступно четыре цветовых варианта.

Кресло Guardian в цветах Smoky Black и Champion Red доступны по ориентировочной цене 20 490 рублей. Кресло Admiral продается по ориентировочной цене 20 490 рублей (Все цветовые решения). Версия AeroCool Guardian Ice Blue и Azure White поступят в продажу в сентябре 2021 года.