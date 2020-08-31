Компания Apple готовит новые 5-нм графические процессоры

Ещё не утихли слухи о том, что Apple приостанавливает разработку своих собственных графических процессоров как стало известно, что Американский технологический гигант в сеть просочилась информация о продолжает работу в этом направлении и даже планирует запустить их в производство во второй половине 2021-го года. Об этом сообщило китайское издание Commercial Times. Упомянутые процессоры, под кодовым названием Lifuka, являются частью проекта Apple Silicon и должны быть использованы в 5-нанометровом технологическом узле от TSMC. В связи с введенными американскими правилами TSMC прекратила принимать заказы от Huawei, связанные с этим узлом. Commercial Times утверждает, что Apple уже перехватила освободившуюся технологию 5 нм, которая стала потеряла своего основного потенциального заказчика. По информации издания работа по развитию своего графического процессора идёт гладко и в пределах намеченных сроков. Разработка должна обеспечить более высокую вычислительную мощность и улучшенную производительность по сравнению с имеющимися аналогами. Хотя результатов детальных тестов опубликовано не было.

Apple всегда славилась своей экосистемой. Уже сейчас в производстве своих устройств, таких как iPad, iPhone или Apple Watch используются самодельные процессоры. Замена чипа на собственный стала шагом в сторону снижения зависимости от другого технологического гиганта индустрии компании Intel. Логичным следующим этапом к обретению автономности производственного цикла стала разработка графического чипа, которая в свою очередь, позволит уменьшить значимость для Apple другого монстра, а именно компании AMD. Согласно источникам Commercial Times, Lifuka будет поставляться с технологией отложенного рендеринга на основе плиток (TBDR). TBDR-это та же технология, которая присутствует в графических процессорах PowerVR Imagination Technologies, которые Apple использовала в своем чипе A4 с 2010 по 2017 года. Ранее в этом году Apple возобновила свои отношения с Imagination Technologies, заключив многолетнюю сделку, которая позволит Apple получить доступ к интеллектуальной собственности британского дизайнера чипов. Похоже, что симбиоз двух компаний был частью плана Apple использовать опыт Imagination Technologies для своих собственных графических процессоров. Согласно отчету, разработка процессора Apple A14X завершена, и TSMC начнет массовое производство их для Apple до конца этого года. Если информация Commercial Times точна, Lifuka дебютирует в новом iMac во второй половине 2021 года.