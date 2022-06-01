Компания Energica представила электрический мотоцикл Experia Green Tourer

Компания Energica представила электрический мотоцикл Experia Green Tourer.

Energica утверждает, что у Experia Green Tourer самый большой запас хода среди всех электрических мотоциклов. В данном случае это означает обещанные производителем 420 км. Правда, это в городе. По трассе они превращаются всего в 208 км, и это очень мало. Емкость аккумулятора составляет 22,5 кВтч, есть поддержка быстрой зарядки.

Мотоцикл оснащен двигателем мощностью 82 л.с. (пиковая – 102 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,5 секунды, максимальная скорость составляет 180 км/ч. Из остального можно отметить пятидюймовый экран приборной панели, круиз-контроль, порты USB, пару багажников общим объемом 112 литров (для версии Launch Edition), а вес мотоцикла составляет 260 кг.

Компания Experia уже начала принимать заказы на Green Tourer.