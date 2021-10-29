Компания Facebook переименовывается в Meta

Компания Facebook теперь называется Meta. Тем не менее, социальная сеть Facebook по-прежнему будет называться Facebook. Meta - это общее название компании, которой принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.

Meta будет разделена на два операционных сегмента: Family of Apps и Reality Labs. Эти названия говорят сами за себя: все приложения, которые вы знаете живут под первым брендом, а все VR и AR - под вторым. Meta стремится разработать то, что она называет «метавселенной», воплотить ее в жизнь, помогая людям общаться, находить сообщества и развивать бизнес. Так что под всеми пиар-разговорами кажется, что на самом деле ничего особенного не меняется, кроме названия Meta. Метавселенная все еще далеко, но некоторые ее части уже здесь, говорит Meta, в том числе Horizon Home, «это раннее видение компании для домашней базы в метавселенной». Horizon Home будет первым, что вы увидите, когда наденете гарнитуру Quest - гарнитуру, которую до сих пор называли Home.