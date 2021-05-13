Компания Flexxon анонсировала твердотельный накопитель X-PHY с ИИ для защиты данных

Компания из Сингапура Flexxon представила твердотельный накопитель X-PHY с искусственными интеллектом для защиты данных.

Flexxon X-PHY оснащен системой безопасности на базе искусственного интеллекта, обеспечивая защиту от программ-вымогателей, фишинга, MitM, паролей и других неизвестных программных и аппаратных атак. Кроме того, революционные атрибуты кибербезопасности блокируют шлюз киберугроз, улучшая защиту данных внутри устройств.

Твердотельный накопитель Flexxon X-PHY представлен в формате формате М.2 2280 и U.2 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддержкой NVMe 1.3. На рынке представят модели емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. Накопители Flexxon X-PHY будут использоваться в промышленных предприятиях, медицинских и государственных учреждениях, затем планируется выпуск накопителей и для потребительского рынка.