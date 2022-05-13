Компания Fluid представила складной электрический скутер Mosquito

Американский производитель электрических скутеров Fluid представил свой новейший сверхпортативный и мощный складной электрический скутер Mosquito. Разработчик утверждает, что Mosquito — самый мощный складной электросамокат. Примечателен его легкий и минималистичный дизайн, а также универсальность и цена.

Компания Fluid была основана в 2018 году. У нее есть множество электросамокатов, подходящих для разных сегментов. В линейку Fluidfreeride входят повседневные, продвинутые, туристические и профессиональные модели, включая Horizon, Apollo и Wolf. Электросамокат Mosquito весит всего 13 кг и имеет складную конструкцию, что делает его компактным для транспортировки. Руль Mosquito также можно сложить, чтобы скутер можно было легко хранить в ограниченном пространстве. Электросамокат способен перевозить грузы до 120 кг.

Скутер Mosquito оснащен двойной рессорной подвеской, качественными тормозами и шинами размером 8 x 2 дюйма. Он также получил цветной дисплей, яркие светодиоды на обоих концах и встроенный электрический звуковой сигнал. Mosquito приводится в движение электродвигателем мощностью 500 Вт с пиковой мощностью 700 Вт. Двигатель развивает максимальную скорость 40 км/ч, а аккумулятор (48 В, 9,6 Ач) обеспечивает запас хода 32 км без подзарядки. Аккумулятор Mosquito можно полностью зарядить за 5 часов.

Цена электрического скутера Fluid Mosquito составляет 900 долларов.