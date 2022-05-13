Компания Fluid представила складной электрический скутер Mosquito

Американский производитель электрических скутеров Fluid представил свой новейший сверхпортативный и мощный складной электрический скутер Mosquito. Разработчик утверждает, что Mosquito — самый мощный складной электросамокат. Примечателен его легкий и минималистичный дизайн, а также универсальность и цена.

Компания Fluid была основана в 2018 году. У нее есть множество электросамокатов, подходящих для разных сегментов. В линейку Fluidfreeride входят повседневные, продвинутые, туристические и профессиональные модели, включая Horizon, Apollo и Wolf. Электросамокат Mosquito весит всего 13 кг и имеет складную конструкцию, что делает его компактным для транспортировки. Руль Mosquito также можно сложить, чтобы скутер можно было легко хранить в ограниченном пространстве. Электросамокат способен перевозить грузы до 120 кг.

Скутер Mosquito оснащен двойной рессорной подвеской, качественными тормозами и шинами размером 8 x 2 дюйма. Он также получил цветной дисплей, яркие светодиоды на обоих концах и встроенный электрический звуковой сигнал. Mosquito приводится в движение электродвигателем мощностью 500 Вт с пиковой мощностью 700 Вт. Двигатель развивает максимальную скорость 40 км/ч, а аккумулятор (48 В, 9,6 Ач) обеспечивает запас хода 32 км без подзарядки. Аккумулятор Mosquito можно полностью зарядить за 5 часов.

Цена электрического скутера Fluid Mosquito составляет 900 долларов.
Выпущен электрический мотоцикл Oben Rorr с запасом хода до 2…
Выпущен электрический мотоцикл Oben Rorr с запасом хода до 2Сегодня индийский стартап OBEN EV представил электрический мотоцикл Oben Rorr. …
Представлен электрический внедорожник Lotus Eletre…
Представлен электрический внедорожник Lotus EletreСегодня компания Lotus официально представила электрический внедорожник Lotus Eletre. Электрический внедо…
Tesla больше не будет включать мобильное зарядное устройство…
Tesla больше не будет включать мобильное зарядное устройствоTesla отменила бесплатный комплект зарядного устройства при покупке нового автомобиля. Изменение было впе…
Представлен Kia Niro 2022 года…
Представлен Kia Niro 2022 годаKia объявила о выпуске своего нового Kia Niro 2022 года, автомобиль будет доступен с рядом вариантов мощн…
Tesla Cybertruck поступит в продажу в 2023 году…
Tesla Cybertruck поступит в продажу в 2023 годуTesla, запустит в продажу Cybertruck в следующем году, заявил Илон Маск на вечеринке по случаю открытия з…
GM и Honda объявили о планах по выпуску доступных электромоб…
GM и Honda объявили о планах по выпуску доступных электромобGM и Honda совместно разработают серию доступных электромобилей с использованием глобальной архитектуры и…
Nio приостанавливает производство электромобилей из-за сбоев…
Nio приостанавливает производство электромобилей из-за сбоевКитайский производитель электромобилей Nio заявил в субботу, что приостановил производство после того, ка…
Volvo заявляет, что все ее новые автомобили теперь поддержив…
Volvo заявляет, что все ее новые автомобили теперь поддерживКомпания Volvo объявила, что теперь предлагает беспроводные обновления программного обеспечения для всей …
Обзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для городаОбзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для города
Обзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для городаОбзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для города
Обзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мячаОбзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мяча
Обзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростковОбзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростков
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor