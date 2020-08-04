Компания Intel реорганизуется после выхода процессоров 7-нм

На прошлой неделе стало известно, что выходы процессоров по техпроцессу 7-нм отстанут от графика примерно на год. Компания Intel, объявила, что реорганизует технологическую сторону компании. Ключом к этому изменению является то, что компания Intel разбивает свою монолитную группу по технологий, системной архитектуры и клиентов (TSCG) на несколько небольших групп, каждая из которых будет подчиняться непосредственно генеральному директору Бобу Свану.

А главный инженер компании Intel, доктор Мурти Рендучинтала, который возглавлял TSCG, покинет компанию в конце следующей недели.

В дальнейшем задача разработки 7-нм и 5-нм процессорных узлов Intel будет возглавлять д-р Энн Келлехер.

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