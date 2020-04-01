Компания Memblaze анонсировала NVMe накопитель PBlaze5 920

Накопитель Memblaze PBlaze5 920 основан да 96-слойной памяти eTLC NAND. Серии накопителей PBlaze5 920 представлены четырьмя моделями: PBlaze5 D920, PBlaze5 C920, PBlaze5 D926 и PBlaze5 C926.

Серия накопителей обеспечивает пропускную способность до 5,9 Гб/с. Задержка чтения и записи снижена до 90 мкс. SSD-накопители позволяет пользователю получить доступ большему количеству циклов перезаписи.

SSD-накопитель PBlaze5 920 NVMe также поддерживает переменный размер сектора 512, 520, 4096, 4104 и 4160 байт, производитель гарантирует стабильную производительность и высокую надежность данных.