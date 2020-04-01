Компания Memblaze анонсировала NVMe накопитель PBlaze5 920

2020-04-01, Автор - Ramil; Продукт - Memblaze PBlaze5 920; [73]
Накопитель Memblaze PBlaze5 920 основан да 96-слойной памяти eTLC NAND. Серии накопителей PBlaze5 920 представлены четырьмя моделями: PBlaze5 D920, PBlaze5 C920, PBlaze5 D926 и PBlaze5 C926.

Серия накопителей обеспечивает пропускную способность до 5,9 Гб/с. Задержка чтения и записи снижена до 90 мкс. SSD-накопители позволяет пользователю получить доступ большему количеству циклов перезаписи.

SSD-накопитель PBlaze5 920 NVMe также поддерживает переменный размер сектора 512, 520, 4096, 4104 и 4160 байт, производитель гарантирует стабильную производительность и высокую надежность данных.

Комментарии и отзывы Memblaze PBlaze5 920
Обзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушникиОбзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушники
Лучшие наушники для дома. Philips SHE3550Лучшие наушники для дома. Philips SHE3550
Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей
Рейтинг робот-пылесосов 2020 года. Xiaomi Mi Robot Vacuum CleanerРейтинг робот-пылесосов 2020 года. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
Обзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышкаОбзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышка
Epic Games Store будет раздавать игру Ki...
Epic Games Store будет раздавать игру KiВ Epic Games Store можно будет бесплатно получить Kingdom Come: Deliverance и Aztez с 13 по 20 февраля 20...
Рассекречен планшет Samsung Galaxy Tab S...
Рассекречен планшет Samsung Galaxy Tab SСегодня в сети были обнаружены подробные характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite, который явля...
Moto G8 Stylus смартфон Motorola со стил...
Moto G8 Stylus смартфон Motorola со стилКомпания Motorola скоро анонсирует новый смартфон со стилусом. Сейчас в просторах интернета появились инф...
Samsung Galaxy Z Flip раскладушка за 138...
Samsung Galaxy Z Flip раскладушка за 138На презентации Samsung Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z...
Новые 4K телевизоры Sony стоимостью от $...
Новые 4K телевизоры Sony стоимостью от $Компания Sony представила новые телевизоры начального уровня X800H и среднего класса X950H, которые замен...
Мощная новинка от Huawei Enjoy 10 ...
Мощная новинка от Huawei Enjoy 10 Компания Huawei выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Huawei Enjoy 10.Аппарат ...
Microsoft представила обновленный кальку...
Microsoft представила обновленный калькуMicrosoft представила обновлённую версию калькулятора в Windows с графическим режимом. Графический режим ...
Обзор Darksiders Genesis. В лучших тради...
Обзор Darksiders Genesis. В лучших традиФраншиза Darksiders никогда не могла похвастаться громадными бюджетами на разработку, но при этом абсолют...
GeIL и ASRock выпустили серию памяти Pha...
GeIL и ASRock выпустили серию памяти PhaОбъединившись, две компании GeIL и ASRock выпустили оперативную память серии EVO SPEAR Phantom Gaming. Па...
Цена на планшет Samsung Galaxy Tab S6 Li...
Цена на планшет Samsung Galaxy Tab S6 LiПо предварительным данным, планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite должны анонсировать уже завтра. Сегодня же ...
Топовая модель Mate 30 Pro...
Топовая модель Mate 30 ProКомпания Huawei выпустила компактный смартфон бюджетного варианта под названием Huawei Mate 30 Pro. Аппа...
Презентованы недорогие смартфоны Moto G ...
Презентованы недорогие смартфоны Moto G Сегодня на рынке были представлены недорогие смартфоны компании Motorola — Moto G Power и Moto G Stylus. ...
Обзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингомОбзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингом
Обзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышкаОбзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышка
Обзор Beats Solo Pro. Беспроводные наушники с шумоподавлением или большие AirPods ProОбзор Beats Solo Pro. Беспроводные наушники с шумоподавлением или большие AirPods Pro
Обзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАчОбзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАч
Обзор Prestigio Click&Touch. Клавиатура, тачпад и мышь в одном устройствеОбзор Prestigio Click&Touch. Клавиатура, тачпад и мышь в одном устройстве
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor