Компания Microsoft оценена 1 триллион долларов

Microsoft присоединяется к Apple и Amazon в достижении оценки рыночной капитализации в 1 триллион долларов, опережая конкурента Google.

Последние доходы Microsoft также показали, что три основных сегмента, на которые компания делит свой бизнес, преуспевают и приносят примерно одинаковую прибыль в этом квартале. Office, LinkedIn и Dynamics - 10,2 миллиарда долларов дохода, Облако Azure, серверные продукты и корпоративные сервисы - 9,7 миллиардов долларов, Windows, Xbox и Surface - 10,7 миллиардов долларов дохода.