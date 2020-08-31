Компания Nvidia поглотила Mellanox Technologies

Согласно официальному пресс-релизу компании Nvidia завершена сделка по поглощению ею Mellanox Technologies. После долгих переговоров заинтересованные стороны пришли к соглашению, обновлённая Mellanox Technologies утратит своё первоначальное название и будет именоваться Nvidia Networking. В минувшие выходные Nvidia изменила веб-сайт Mellanox на новый бренд, но не выпустила никакого официального сообщения, объявляющего об этом изменении. Компания также представила новый дескриптор Twitter @NVIDIANetworking для сетевого сегмента своего бизнеса.

Nvidia впервые объявила о планах приобретения Mellanox Technologies еще в марте 2019 года. Сделка на 7 миллиардов долларов была заключена почти через год, в апреле 2020 года. Компания Mellanox представила новую линейку продуктов для производственной линии Nvidia, включая коммутаторы, сетевые карты и различное оборудование для сетей и центров обработки данных. При посещении старого веб-сайта Mellanox пользователи теперь перенаправляются на Nvidia. Баннер объясняет новое изменение названия и ребрендинг. «Это мощное, взаимодополняющее сочетание культур, технологий и амбиций. Наши люди с огромным энтузиазмом относятся к открывающимся перед ними многочисленным возможностям», - отметил в своём заявлении генеральный директор и основатель компании Mellanox Эяль Вальдман. Это приобретение является лишь одним из многих приобретений и структурных изменений Nvidia за последний год. Как мы уже сообщалось в июле, Nvidia имеет серьёзные намерения инициировать переговоры с ARM о приобретении компании.