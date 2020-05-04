Компания QNAP объявила о выпуске четырехъядерного NAS-сервера TS-x31K

QNAP TS-x31K представлен в белом корпусе с 4 отсеками для хранения данных. Конструкция обеспечивает простой доступ и обмен файлов.

NAS-сервер TS-x31K предлагает стабильное соединение благодаря четырехъядерному процессору с тактовой частотой 1,7 ГГц, 1 Гб оперативной памяти, гигабитным Ethernet, разъемом SATA 6 Гбит/с и безопасным шифрованием AES-256. Пользователи могут создать резервную копию операционной системы WIndows или Mac.

Сервер оснащен встроенными мультимедийными приложениями: Photo Station, Video Station и Music Station. Устройство можно использовать в качестве станции видеонаблюдения. На задней панели расположен вентилятор который охлаждает установленные накопители.

QNAP TS-x31K уже доступен для заказа.