Компания QNAP объявила о выпуске четырехъядерного NAS-сервера TS-x31K

QNAP TS-x31K представлен в белом корпусе с 4 отсеками для хранения данных. Конструкция обеспечивает простой доступ и обмен файлов.

NAS-сервер TS-x31K предлагает стабильное соединение благодаря четырехъядерному процессору с тактовой частотой 1,7 ГГц, 1 Гб оперативной памяти, гигабитным Ethernet, разъемом SATA 6 Гбит/с и безопасным шифрованием AES-256. Пользователи могут создать резервную копию операционной системы WIndows или Mac.

Сервер оснащен встроенными мультимедийными приложениями: Photo Station, Video Station и Music Station. Устройство можно использовать в качестве станции видеонаблюдения. На задней панели расположен вентилятор который охлаждает установленные накопители.

QNAP TS-x31K уже доступен для заказа.
Комментарии и отзывы QNAP NAS TS-x31K
Обзоры:
Обзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игрОбзор Retro Genesis Mix. Игровая ретро приставка на 470 игр
Новости:
Amazon Game Studios представила MMO проект New World

Разработчик Amazon Game Studios уже несколько лет трудиться над собственным проектом MMO-rpg под название...
Рика Мэйна добавили в Team Fortress 2

Актер, который озвучивал солдат TF2, умер в прошлом месяце в возрасте 79 лет от COVID-19. ...
Видеоигра Hatred появится на платформе Nintendo Switch

Информация об игре Hatred появилась еще в 2014 году. Разработчик игры, Destructive Creations объявил о то...
Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10
Обзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серииОбзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серии
Лучшая стиральная машина. Candy CS4 1051D1/2Лучшая стиральная машина. Candy CS4 1051D1/2
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-битОбзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Доступный смартфон Huawei P40 Lite E выш...
Доступный смартфон Huawei P40 Lite E вышКомпания Huawei дала старт европейским продажам смартфона Huawei P40 Lite E, который оценен в 180 долларо...
Официальные изображения контроллера Play...
Официальные изображения контроллера PlayКомпания Sony официально представила контроллер PlayStation 5, DualSense. Расположение кнопок и форм-факт...
Samsung представила дисплей для бизнес-п...
Samsung представила дисплей для бизнес-пSamsung Electronics предлагает дисплеи QLED 8K SMART. Компания также продемонстрировала обновленный флипч...
Micron начинает производство памяти HBM2...
Micron начинает производство памяти HBM2Компания Micron начинает производство новой памяти HBM2, которая выйдет этом году. ...
Essential Products официально закрыли...
Essential Products официально закрылиЭнди Рубин, автор Android, какое-то время назад решил запустить свою компанию по производству смартфонов ...
Каста выступит в Казани...
Каста выступит в КазаниКаста - российская хип-хоп группа из Ростов-на-Дону, представляют лейбл Respect Production. Состав группы...
Бюджетный смартфон Oppo A31 официально а...
Бюджетный смартфон Oppo A31 официально аАнонсирован недорогой смартфон Oppo A31, который оценен в $190. В наличие будет иметься два цвета: Myster...
Новая клавиатура для iPad Pro получит по...
Новая клавиатура для iPad Pro получит поВ сети появились слухи, что компания Apple работает над созданием Smart Keyboard со встроенным тачпадом, ...
Обзор My Diggy Dog 2. Отличная мобильная...
Обзор My Diggy Dog 2. Отличная мобильнаяКазуальные игры в последнее время резко превратились в некие витрины для рекламы — пару действий и вам уж...
LG готовит чехол для Velvet...
LG готовит чехол для VelvetКакое-то время назад компания LG официально представила ролик о своем новом смартфоне Velvet, который пол...
Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная вар...
Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варНе так давно компания CANDY представила новую линейку индукционных варочных панелей. Она включает как мод...
Dell Alienware AW2521HF с поддержкой AMF...
Dell Alienware AW2521HF с поддержкой AMFDell анонсировал игровой монитор Alienware AW2521HF - 2 января на CES 2020. Тогда еще не было сертификаци...
Обзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
Лучшая стиральная машина. Candy CS4 1051D1/2Лучшая стиральная машина. Candy CS4 1051D1/2
Обзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортомОбзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортом
Обзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуковОбзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуков
Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдеромОбзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдером
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor