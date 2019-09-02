Компания Qualcomm нацелена на расширение рынка Wi-Fi

Qualcomm является крупнейшим поставщиком чипов для мобильных телефонов. Техническая компания внедряет чипы для автомобилей, наушников, ноутбуков и других устройств. Чипы Wi-Fi используются в таких устройствах, как «сетчатые» маршрутизаторы Wi-Fi, разработанные компанией Alphabet компанией Google и предназначенные для обеспечения лучшего покрытия всей семьи.

Qualcomm также сотрудничает с производителями телефонов, такими как Samsung Electronics, для выпуска на телефоны чипов для следующего поколения беспроводных сетей передачи данных 5G.

С новой серией чипов Wi-Fi, Qualcomm надеется, что две ее линии бизнеса однажды объединятся. Wi-Fi 6 будет полностью внедрен к 2022 году, и технология 5G будет отличаться от своих предшественников.

В отличие от предыдущей технологии 4G, технология 5G позволит компаниям создавать свои собственные частные сети 5G, чтобы лучше соединять крупные кампусы, фабрики и другие места, которые по-прежнему трудно охватить Wi-Fi.

«В будущем вы должны ожидать, что мы будем говорить об интегрированных платформах, которые имеют как миллиметровую волну(технологии 5G),так и Wi-Fi 6», - сказал Амон Reuters в интервью.