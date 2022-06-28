Компания Silence Urban Mobility представила электрический скутер e-Moto Scooter S01+

Компания Silence Urban Mobility представила новый электрический скутер под названием S01+.

Silence S01+ это улучшенная версия электрического скутера S01. Он оснащен электроприводом мощностью 7,5 кВтч, который обеспечивает максимальную скорость 100 км/ч. S01+ может разогнаться с 0 до 48 км/ч за 3,9 секунды. Электрический скутер имеет несколько режимов езды. В режиме разгона, модель развивает максимальную скорость может до 110 км/ч. Аккумулятор обеспечивает запас хода около 137 км без подзарядки.

Silence e-Moto Scooter S01+ идеально подходит для городской среды.

У S01+ имеется регулируемая подвеска, улучшенные тормозные диски, а также другие стандартные функции предшественника. Есть светодиодное внешнее освещение, рекуперативное торможение и порт USB для зарядки устройств. S01+ может выдерживать максимальную нагрузку около 200 кг. Без аккумулятора вес скутера составляет 11 кг.

S01 + доступен в Испании за 7 550 евро, а также в Великобритании за 8 343 долларов.
Представлен концепт-кар Lexus Electrified Sport…
Lexus объявила о том, что в этом году на фестивали скорости в Гудвуде представит свой новую концептуальну…
Калифорния намерена запретить продажу новых автомобилей с бе…
Калифорния, один из крупнейших и наиболее заметных автомобильных рынков в мире, будет стремиться полность…
Hyundai Motor инвестирует 300 миллионов долларов в завод по …
Hyundai Motor инвестирует 300 миллионов долларов в свой завод в США в Алабаме для производства гибридных …
Лучшие трюковые самокаты 2022. На что обратить внимание при …
Скейтпарки появляются во многих городах России, и они привлекают к себя не мало желающих отточить свое ма…
Google сотрудничает с Unagi для предоставления своим сотрудн…
Google возвращается в допандемийное время, возвращая своих сотрудников в офисы. Пытаясь обеспечить плавны…
Maruti Suzuki запустит несколько моделей электромобилей в Ин…
По словам нового управляющего директора и генерального директора компании Хисаси Такеучи, крупнейший авто…
Представлен новый электромобиль Ford E-Transit Custom…
Компания Ford представила свой новейший электромобиль Ford E-Transit Custom EV, новый электрический транс…
VanMoof представила два новых электровелосипеда S5 и A5, со …
Компания VanMoof выпустила два новых электровелосипеда: S5 и A5. Оба велосипеда имеют встроенные противоу…
Обзор Digma Trick (ST-TR-100). Трюковый самокат для подростков с ABEC-9Обзор Digma Trick (ST-TR-100). Трюковый самокат для подростков с ABEC-9
Обзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростковОбзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростков
Обзор HIPER Slim VX661. Компактный и легкий электросамокатОбзор HIPER Slim VX661. Компактный и легкий электросамокат
Обзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мячаОбзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мяча
Обзор Digma Next. Городской самокат со складываемой конструкциейОбзор Digma Next. Городской самокат со складываемой конструкцией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor