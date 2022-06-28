Компания Silence Urban Mobility представила электрический скутер e-Moto Scooter S01+

Компания Silence Urban Mobility представила новый электрический скутер под названием S01+.

Silence S01+ это улучшенная версия электрического скутера S01. Он оснащен электроприводом мощностью 7,5 кВтч, который обеспечивает максимальную скорость 100 км/ч. S01+ может разогнаться с 0 до 48 км/ч за 3,9 секунды. Электрический скутер имеет несколько режимов езды. В режиме разгона, модель развивает максимальную скорость может до 110 км/ч. Аккумулятор обеспечивает запас хода около 137 км без подзарядки.

Silence e-Moto Scooter S01+ идеально подходит для городской среды.

У S01+ имеется регулируемая подвеска, улучшенные тормозные диски, а также другие стандартные функции предшественника. Есть светодиодное внешнее освещение, рекуперативное торможение и порт USB для зарядки устройств. S01+ может выдерживать максимальную нагрузку около 200 кг. Без аккумулятора вес скутера составляет 11 кг.

S01 + доступен в Испании за 7 550 евро, а также в Великобритании за 8 343 долларов.