Компания TEAMGROUP представила два накопителя T-CREATE CLASSIC и T-FORCE CARDEA Z44L

Компания TEAMGROUP представила на рынке два новых накопителя - T-CREATE CLASSIC и T-FORCE CARDEA Z44L.

Твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Z44L использует PCIe4.0 интерфейс, благодаря чему, скорость чтения и записи достигает 3500/3000 мб/с соответственно. Новинка оснащена флэш-памятью 3D-TLC NAND и SLC-кэшем для стабильной передачи данных. Модель получила ультратонкий графеновый радиатор для отвода тепла и для обеспечения максимальной производительности. T-FORCE CARDEA Z44L поступит в продажу в этом месяце в варианте на 500 ГБ и 1 ТБ.

T-CREATE CLASSIC Thunderbolt 3 - внешний накопитель с поддержкой Thunderbolt 3 и 4, а также интерфейса USB3.2 Gen2. Он совместим для работы в среде Mac OS и Windows. Накопитель обеспечивает скорость передачи данных до 900 мб/с через интерфейс USB, если подключить его к порту Thunderbolt 3, накопитель может развить скорость до 2700 мб/с. Корпус защищает накопитель от внешних повреждений, а также обеспечивает охлаждение. T-CREATE CLASSIC будет доступен в сентябре объемом 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.
Комментарии и отзывы TEAMGROUP T-CREATE CLASSIC и T-FORCE CARDEA Z44L
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