Компания Thermaltake представляет новые цветовые варианты игровых кресел ARGENT E700 из натуральной кожи

Компания Thermaltake объявила о сотрудничестве со студией FA Porsche, представив новое игровое кресло ARGENT E700 из натуральной кожи.

Компания Thermaltake и Studio FA Porsche переосмыслили традиционное игровое кресло и подняли его на новый уровень с точки зрения эстетического дизайна, качества и техники. Продолжая общую цель сотрудничества — поиск неизведанных впечатлений, Thermaltake представила три новых цвета ограниченной серии — бирюзовый, санга-желтый и седло-коричневый.

Теперь у ARGENT E700 есть выбор из 9 цветов; включая Glacier White, Space Grey, Storm Black, Ocean Blue, Flaming Orange и Racing Green. Три модели нового цвета имеют глянцевую поверхность очень насыщенного цвета, которая подчеркивает интенсивность цвета, сохраняя при этом устойчивость к царапинам.

Как и шесть моделей, выпущенных осенью, серия ARGENT E700 оснащена высокоэргономичным синхронно-наклонным механизмом с различными вариантами регулировки, который идеально поддерживает тело пользователя. Все функции продуманно интегрированы в уникальный дизайн. Высококачественные материалы, такие как натуральная кожа и тонко обработанные алюминиевые детали, обеспечивают игроку максимальный комфорт и стиль.

ARGENT E700 сочетает в себе лучшее из обоих миров — эстетику гоночного ковшеобразного сиденья с функциональностью и элегантностью современного кресла для отдыха или офиса. Роскошное и многофункциональное игровое кресло ARGENT E700 из натуральной кожи позволяет полностью погрузиться в виртуальный игровой мир или комфортно работать в течение долгого времени.
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