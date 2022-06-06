Компания Toshiba анонсировала 2 ТБ жесткий диск DT02

Компания Toshiba представила жесткий диск Toshiba DT02 для настольных компьютеров. Он использует стандартный интерфейс SATA (6 Гбит/с). Жесткий диск предлагает емкость 2 ТБ для хранения данных, игр и приложений. Размер буфера 256 Мб. Максимальная скорость передачи данных накопителя составляет 210 Мб/с. Среднее время безотказной работы достигает 600 000 часов. Toshiba DT02 выполнен в 3,5-дюймовом форм-факторе. Производитель сообщает, что DT02 быстрее своего предшественника на 19%.

Жесткий диск DT02 7200 RPM емкостью 2 ТБ доступен с этого месяца. Цену производитель не раскрывает.
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