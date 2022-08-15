Компания Zapata представила летающий автомобиль JetRacer

Французская компания Zapata представила пилотируемый летающий автомобиль под названием JetRacer.

JetRacer летает с использованием 10 микрореактивных двигателей, чтобы достигать высоты 3000 метров и развивать максимальную скорость 250 км/ч. JetRacer способен выполнять сложные маневры в воздухе, чем другие летательные аппараты. Летательный аппарат построен на легком и модульном шасси, но в свою очередь обеспечивает чрезвычайно высокий уровень безопасности. Элементы конструкции дублированы, и полет можно продолжить даже при выходе из строя двух двигателей из десяти.

На данный момент, создатели продолжают тестировать JetRacer. По их словам, его можно использовать в развлекательных или военных целях.

Представлен электрический скутер NIU X Razer SQi Edition с з…
Компании Razer и NIU разработали новейший электрический скутер - NIU X Razer SQi Edition. Он будет доступ…
Обзор HIPER Slim VX661. Компактный и легкий электросамокат…
Тестируемый сегодня электросамокат HIPER Slim VX661 относится к обновленной модельной линейке 2022 года. …
Электробайк для бездорожья OX Patagonia развивает максимальн…
OX Motorcycles представила электробайк для бездорожья - OX Patagonia. …
Компания Silence Urban Mobility представила электрический ск…
Компания Silence Urban Mobility представила новый электрический скутер под названием S01+. …
Обзор HIPER Stark DX801 Black (2022). Легкий и надежный горо…
Электросамокаты – это экологичный тип транспорта, не оказывающий негативного влияния на атмосферу. Изучае…
Обзор HIPER Engine B54 (2022). Горный электровелосипед…
Сегодня мы продолжаем изучение электротранспорта и в центре внимания будет электровелосипед HIPER Engine …
Обзор HIPER Engine Fest F1 (2022). Городской электровелосипе…
На заре своего появления электровелосипеды чаще всего собирались вручную энтузиастами, самостоятельно уст…
Электрический самолет вертикального взлета VoloConnect проше…
Стартап Volocopter из Германии сообщает о первом успешном полете четырехместного электрического самолета …
Обзор Digma Leader. Городской самокат с дисковым тормозомОбзор Digma Leader. Городской самокат с дисковым тормозом
Обзор HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022). Складываемый городской электровелосипедОбзор HIPER ENGINE BF203 Space Gray (2022). Складываемый городской электровелосипед
Обзор HIPER Slim VX901. Легкий и маневренный электросамокатОбзор HIPER Slim VX901. Легкий и маневренный электросамокат
Обзор HIPER Stark DX801 Black (2022). Легкий и надежный городской электросамокатОбзор HIPER Stark DX801 Black (2022). Легкий и надежный городской электросамокат
Лучшие трюковые самокаты 2022. На что обратить внимание при выбореЛучшие трюковые самокаты 2022. На что обратить внимание при выборе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor