Компания Zapata представила летающий автомобиль JetRacer

Французская компания Zapata представила пилотируемый летающий автомобиль под названием JetRacer.

JetRacer летает с использованием 10 микрореактивных двигателей, чтобы достигать высоты 3000 метров и развивать максимальную скорость 250 км/ч. JetRacer способен выполнять сложные маневры в воздухе, чем другие летательные аппараты. Летательный аппарат построен на легком и модульном шасси, но в свою очередь обеспечивает чрезвычайно высокий уровень безопасности. Элементы конструкции дублированы, и полет можно продолжить даже при выходе из строя двух двигателей из десяти.

На данный момент, создатели продолжают тестировать JetRacer. По их словам, его можно использовать в развлекательных или военных целях.