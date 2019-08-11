Концентратор USB-C и внешний портативный SSD - Minix Neo Storage

Neo Storage - изящное маленькое устройство, особенно если у вас есть ноутбук, который поставляется только с портами USB-C. Minix Neo Storage выглядит как обычный USB-C-концентратор, но внутри него находится SSD-накопитель, что делает устройство USB-C-концентратором и портативным внешним SSD-универсалом.

На передней панели подключения расположены два USB-A порта USB 3.0 и порт HDMI, способный выдавать 4K при 30 Гц. Есть также порт USB-C, но это только для питания. Есть два варианта: 120 ГБ в Neo S1 и 240 ГБ в Neo S2. Заявленная скорость чтения и записи 350 МБ/с в обоих направлениях. Minix Neo Storage с 120 ГБ стоит $ 120, а версия на 240 ГБ - $ 150.