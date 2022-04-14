Концепт-кар Mercedes-Benz Vision EQXX проехал более 1000 км на одной зарядке

Компания Mercedes-Benz объявила, что ее электрический концепт-кар Vision EQXX успешно прошел тест на дальность пробега более 1000 км на одном заряде батареи. Это было одно из самых больших расстояний, пройденных электромобилем на одной зарядке.

Автомобиль проехал через несколько европейских городов, начиная с Германии, затем в Швейцарию и Италию и наконец, к месту назначения, портовому городу Кассис недалеко от Марселя на юге Франции. Температура колебалась от 3 до 18 градусов по Цельсию, а автомобиль двигался со средней скоростью 54 мили в час. Пройденное расстояние составило более 1000 км. Это более чем в два раза превышает типичный диапазон, на котором сегодня могут проехать большинство электромобилей. По данным Mercedes, уровень заряда Vision EQXX по прибытии составлял около 15 процентов, в результате чего запас хода автомобиля составлял около 140 км. Среднее потребление было рекордно низким — 8,7 кВтч на 100 км.

Mercedes впервые представил Vision EQXX в начале этого года, прежде всего, как эксперимент по эффективности батареи. Благодаря своим спортивным намерениям и элегантному футуристическому дизайну концепт-кар, скорее всего, послужит основой для серийного автомобиля, который в конечном итоге может конкурировать с другими роскошными электромобилями, такими как Porsche Taycan , Audi E-tron GT и Tesla Roadster .
MG Motors выпустит доступный электромобиль…
MG Motors выпустит доступный электромобильMG Motors планирует запустить в Индии относительно доступную модель электромобиля. Согласно отчету, брита…
Представлен электрический внедорожник Lotus Eletre…
Представлен электрический внедорожник Lotus EletreСегодня компания Lotus официально представила электрический внедорожник Lotus Eletre. Электрический внедо…
Представлен суперумный велосипед Urtopia Carbon…
Представлен суперумный велосипед Urtopia CarbonUrtopia объявила о запуске электровелосипеда Urtopia Carbon с множеством впечатляющих функций. …
Электрический велосипед Smartron tbike OneX выпущен в Индии…
Электрический велосипед Smartron tbike OneX выпущен в ИндииСегодня в Индии был выпущен электрический велосипед Smartron tbike OneX. По словам основателя Smartron, М…
Складной электровелосипед Lectric XP Lite оценен в 800 долла…
Складной электровелосипед Lectric XP Lite оценен в 800 доллаАмериканский стартап Lectric объявил о выпуске нового электровелосипеда под названием Lectric XP Lite. Эт…
Google сотрудничает с Unagi для предоставления своим сотрудн…
Google сотрудничает с Unagi для предоставления своим сотруднGoogle возвращается в допандемийное время, возвращая своих сотрудников в офисы. Пытаясь обеспечить плавны…
Представлен гоночный электрический велосипед Ducati Futa…
Представлен гоночный электрический велосипед Ducati FutaDucati Futa — гоночный электрический велосипед, разработанный для быстрой и эффективной езды. Ducati пред…
Accesstyle представила для России новые электросамокаты и ув…
Accesstyle представила для России новые электросамокаты и увКомпания Accesstyle представляет новые линейки продуктов – электрические самокаты и увлажнители воздуха. …
Обзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для городаОбзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для города
Обзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростковОбзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростков
Обзор HIPER Wing K1. Детский электросамокатОбзор HIPER Wing K1. Детский электросамокат
Обзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мячаОбзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мяча
Обзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для городаОбзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для города
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor