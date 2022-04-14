Концепт-кар Mercedes-Benz Vision EQXX проехал более 1000 км на одной зарядке

Компания Mercedes-Benz объявила, что ее электрический концепт-кар Vision EQXX успешно прошел тест на дальность пробега более 1000 км на одном заряде батареи. Это было одно из самых больших расстояний, пройденных электромобилем на одной зарядке.

Автомобиль проехал через несколько европейских городов, начиная с Германии, затем в Швейцарию и Италию и наконец, к месту назначения, портовому городу Кассис недалеко от Марселя на юге Франции. Температура колебалась от 3 до 18 градусов по Цельсию, а автомобиль двигался со средней скоростью 54 мили в час. Пройденное расстояние составило более 1000 км. Это более чем в два раза превышает типичный диапазон, на котором сегодня могут проехать большинство электромобилей. По данным Mercedes, уровень заряда Vision EQXX по прибытии составлял около 15 процентов, в результате чего запас хода автомобиля составлял около 140 км. Среднее потребление было рекордно низким — 8,7 кВтч на 100 км.

Mercedes впервые представил Vision EQXX в начале этого года, прежде всего, как эксперимент по эффективности батареи. Благодаря своим спортивным намерениям и элегантному футуристическому дизайну концепт-кар, скорее всего, послужит основой для серийного автомобиля, который в конечном итоге может конкурировать с другими роскошными электромобилями, такими как Porsche Taycan , Audi E-tron GT и Tesla Roadster .