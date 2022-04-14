Концепт-кар Mercedes-Benz Vision EQXX проехал более 1000 км на одной зарядке

Автомобиль проехал через несколько европейских городов, начиная с Германии, затем в Швейцарию и Италию и наконец, к месту назначения, портовому городу Кассис недалеко от Марселя на юге Франции. Температура колебалась от 3 до 18 градусов по Цельсию, а автомобиль двигался со средней скоростью 54 мили в час. Пройденное расстояние составило более 1000 км. Это более чем в два раза превышает типичный диапазон, на котором сегодня могут проехать большинство электромобилей. По данным Mercedes, уровень заряда Vision EQXX по прибытии составлял около 15 процентов, в результате чего запас хода автомобиля составлял около 140 км. Среднее потребление было рекордно низким — 8,7 кВтч на 100 км.
Mercedes впервые представил Vision EQXX в начале этого года, прежде всего, как эксперимент по эффективности батареи. Благодаря своим спортивным намерениям и элегантному футуристическому дизайну концепт-кар, скорее всего, послужит основой для серийного автомобиля, который в конечном итоге может конкурировать с другими роскошными электромобилями, такими как Porsche Taycan , Audi E-tron GT и Tesla Roadster .