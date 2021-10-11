Конференция NVIDIA GTC AI для разработчиков стартует 8 ноября 2021 года

NVIDIA опубликовала подробную информацию о предстоящей конференции по ИИ для разработчиков в форме NVIDIA GTC, которая пройдет с 8 по 11 ноября 2021 года. NVIDIA GTC фокусируется на всем, что связано с компьютерным зрением, включая последние достижения AI-vision в инструментах разработчика, ускоренные исследования, интеллектуальные пространства, развертывание искусственного интеллекта на периферии и интеллектуальная видеоаналитика (IVA). Во время конференции также проводится ряд сессий IVA, посвященных приложениям в интеллектуальных пространствах, таких как операции на стадионах, производство, розничная торговля, интеллектуальные системы дорожного движения, здравоохранение, сельское хозяйство и автономные машины. Регистрация в NVIDIA GTC бесплатна, и в нее включен доступ к основным выступлениям, а также доступ к более чем 500 техническим сессиям.

Во время презентации NVIDIA GTC 9 ноября в 9:00 по центральноевропейскому времени с ретрансляцией в 8:00 по тихоокеанскому стандартному времени / 11:00 по восточному стандартному времени. Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг расскажет, как компания движется быстрыми темпами развития технологий по всему миру, а также о новых предложениях, которые помогают решать самые сложные мировые проблемы.