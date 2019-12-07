Конгрессмен США признан виновным за растрату средств на игры в Steam

Американский конгрессмен Дункан Хантер признал себя виновным в том, что «сознательно и преднамеренно» конвертировал более $ 150 000 средств своей избирательной кампании, чтобы обеспечить беззаботный образ жизни его семьи с 2010 по 2016 год.

Больше всего суд возмутили покупка билетов на самолет для любимых кроликов по имени Эггберт и Кэдбери, а также $ 1302 на игры в Steam. Как нетрудно догадаться, за последним занятием он активно проводил свои рабочие часы.

Для непосвященных, законы США запрещают всем политикам использовать пожертвованные им средства. В случае признания вины максимальное наказание за это дело составляет пять лет лишения свободы и штраф $ 250 000.