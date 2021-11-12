Консорциум CXL и Gen-Z подписали письмо о намерениях по развитию межсетевых соединений

Высокопроизводительные вычисления продолжают развиваться, отвечая постоянно растущим требованиям к высокой эффективности, малой задержке, быстрой и бесперебойной обработке. Консорциум Gen-Z был основан в 2016 году с целью создания структуры следующего поколения, способной объединить существующие решения, обеспечивая при этом новые неограниченные инновации в рамках открытого, непатентованного органа по стандартизации. В 2019 году консорциум CXL начал предоставлять Compute Express Link (CXL), поддерживаемое отраслью межсоединение с согласованным кэшированием, предназначенное для процессоров, расширения памяти и ускорителей. Консорциум CXL и Gen-Z подписали совместный меморандум о взаимопонимании (MOU), предоставляющий возможность для сотрудничества по определению моста между протоколами. Это приняло форму совместной рабочей группы, которая поощряла творчество и инновации между двумя организациями в целях улучшения отрасли в целом

Намерение обеих организаций состоит в том, чтобы сосредоточить усилия отрасли, связанные с разработкой согласованного интерфейса памяти в рамках Консорциума CXL, с CXL в качестве единственного отраслевого стандарта, продвигающегося вперед. Этот сдвиг поможет упростить развитие технологий в рамках единой организации, ориентированной на лазеры.
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