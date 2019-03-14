Контроллеры СКУД Castle

2019-03-14, Автор - Айдар Габдулхаков; [109]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию контроллеры СКУД, которые являются неким мозгом системы контроля и управления доступом в здание вашей компании. Каждый из установленных контроллеров могут управлять турникетом, воротами, шлагбаумом, либо вовсе дверьми. Если вы нуждаетесь в подобной системе, то обязательно посетите интернет-ресурс agrg.ru.

На www.agrg.ru вы сможете найти всю необходимую информацию о контроллерах СКУД Castle и получить ответы на все интересующие вас вопросы. Предлагаем чуть ближе познакомиться с контроллерами СКУД Castle.

Контроллеры СКУД Castle

Данные контроллеры предназначены для работы в одном тандеме с сетевой системой контроля доступа. Это некие микропроцессорные платы, которые облачены в металлический корпус. Что касается программной составляющей данного контроллера, следует отметить, что она реализована на ОС Linux, что позволяет получить существенное преимущество в надежности всей системы. Отдельное внимание следует отметить, тому, что все контроллеры оснащены надежными цепями защиты. За защиту от перегрузок будет отвечать специальный самовосстанавливающийся предохранитель, который также отвечает еще и за защиту от перегрузок всех цепей питания подключенных считывателей. Отдельное внимание следует уделить тому, что все контроллеры СКУД Castle успешно прошли сертификацию и полностью соответствуют нижеперечисленным стандартам:
  • ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления доступом.
  • ГОСТ Р 50009-2000. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации.
  • ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.
  • ГОСТ Р 51317.6.3-99 (СИСПР/МЭК 61000-6-3-96). Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

Кроме того, на сегодняшний день уже реализовано огромное количество проектов на базе контроллеров СКУД Castle, среди которых: более тысячи АЗС, объекты государственного значения и другие. Наверняка вы спросите – а откуда такая популярность? Ответ прост, данная система полностью исключила возможность воздействовать человеческому фактору, что, как нам кажется, является важной составляющей. Другими словами, данный подход позволяет получить максимальную эффективность систем безопасности не только на малых, но и в крупных объектах. За более подробной информацией обязательно посетите выше указанный интернет-ресурс.

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