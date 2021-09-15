«Корона» для короля: AeroCool представляет старшую модель геймерских кресел Nobility

Компания AeroCool объявила о старте продаж старшей модели игрового кресла CROWN, которое продолжает идеи популярной линейки Nobility.

Новинка имеет более высокий уровень в линейке, чем предыдущие кресла, как и полагается более высокому рангу, CROWN получил свою отличительную особенность в виде мягких подлокотников. CROWN выпускается с тремя разными покрытиями на выбор: искусственная кожа, AeroSuede и AeroWeave. Кресло CROWN оборудовано механизмом для контроля наклона. Предусмотрена регулировка наклона спинки, высоты сиденья, а также высоты и положения подлокотников. Помимо этого, имеется механизм качания, который подразумевает наклон кресла вперёд и назад с амплитудой от 3° до 18° (возможно настроить жесткость качания или вовсе его заблокировать). Дополняет картину широкое основание из нейлона (350 мм) и нейлоновые ролики диаметром 65 мм, которые обеспечивают устойчивость и плавное скольжение по любой поверхности.

Дизайн и конструкция

Новое кресло представляет геймерам сразу три разных покрытия на выбор: искусственная кожа, AeroSuede и AeroWeave, каждое из которых имеет свою отличительную особенность. Искусственная кожа премиум-класса отличается не только стильным внешним видом и отличной прочностью, но и высоким уровнем комфорта за счет своей воздухопроницаемости. Помимо этого, данный материал лучше остальных поддается чистке и является уже нестареющей классикой.

AeroSuede — это нетканый материал высочайшего класса и микроволокно, сочетание которых давно стало отличительной чертой геймерских кресел AeroCool. Помимо стильного внешнего вида, напоминающего натуральную замшу, данное покрытие отличается высокой прочностью, отличной воздухопроницаемостью и очень приятно на ощупь. Благодаря этому, материал отлично подходит для затяжных игровых сессий.

AeroWeave – это многослойная ткань, созданная из легких и прочных волокон. Как и AeroSuede, данное покрытие обладает отличной воздухопроницаемостью, высокой прочностью и стильным и необычным внешним видом.

Газлифт 4-го класса с максимальной нагрузкой 150 кг, прочная стальная рама отвечают за надежность и прочность. Наполнитель высокой плотности, эргономичная форма сиденья и спинки с боковой поддержкой и две настраиваемые подушки обеспечивают максимальный уровень комфорта во время игры. Мягкие регулируемые подлокотники обеспечивают дополнительную поддержку и комфорт. Дополняет картину стильная строчка сиденья и спинки, а также стилизованные ролики и боковые кожухи, которые делают дизайн изысканным и необычным.

Модель CROWN появится в продаже в сентябре. Рекомендованная розничная цена составит около 23 490 рублей. Модель CROWN Leatherette представлена в пяти цветовых решениях, CROWN AeroSuede в трех, а CROWN AeroWeave в двух различных расцветках.