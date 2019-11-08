Корпорация Xerox пытается приобрести HP Inc

Компания Xerox Holdings Corporation, производитель продуктов и услуг для печати и цифровых документов, по сообщениям, сделала предложение о покупке HP - за 30 миллиардов долларов США. Решение о поглощении HP было принято после переговоров между HP Inc. и Xerox Corp., в которых обсуждалась тема «нашей многолетней стратегии и нашей способности позиционировать компанию для дальнейшего успеха в развивающейся отрасли».

Сравнивая две компании, HP Inc. имеет гораздо большую рыночную капитализацию - более 28 миллиардов долларов США, в то время как у корпорации Xerox чуть более 8 миллиардов долларов США. Однако основными причинами такого поглощения может быть то, что у HP имеется долг на сумму около 20 миллиардов долларов США, что довольно много по сравнению с рыночной капитализацией. Даже при хороших показателях выручки HP к 2022 году уволит до 16% своей рабочей силы из-за сокращения продаж принтеров. Xerox планирует захватить HP в надежде объединить рабочую силу двух компаний и снизить их совокупные расходы на целых 2 миллиарда долларов, по оценкам Xerox.