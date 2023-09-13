Корпус из титана, A17 Pro и рейтрейсинг - Apple представила iPhone 15 Pro

Вчера в рамках фирменного мероприятия компания Apple представила свои флагманские смартфоны iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — они, как и предполагалось, изготовлены из титана, оснащены кнопками Action Buttons и, по заверениям Apple, являются самыми мощными смартфонами, которые когда-либо выпускала Apple. Стоит отметить, что визуально изменений у смартфонов по сравнению с предыдущим поколением практически нет — обычный Pro оснащён 6,1-дюймовым экраном, а Pro Max — 6,7-дюймовым, такими же дисплеями, как у новых iPhone 15 и 15 Plus (если не учитывать другие характеристики матрицы). Оба устройства оснащены чипом A17 Pro, который, по словам Apple, обладает самой высокой производительностью среди всех смартфонов и даже может сравниться с некоторыми ПК.

Более того, Apple, похоже, считает, что эти смартфоны способны поднять уровень мобильных игр — для этого на смартфоне выйдут крупные ААА-игры с консолей, а также будет поддерживаться рейтрейсинг. Оба смартфона, естественно, оснащены портом USB Type-C, а не старым портом Lightning. Вот только в случае с Pro-версиями он может передавать информацию на безумной скорости из-за поддержки формата USB 3 вместо USB 2 у обычных iPhone 15. Apple утверждает, что 15 Pro — первый смартфон со скоростью передачи данных 10 Гбит/сек. Стоимость модели iPhone 15 Pro составляет 999 долларов с объёмом памяти 128 ГБ, а iPhone 15 Pro Max — 1199 долларов с объёмом памяти 256 ГБ. Обе модели будут доступны для предварительного заказа в эту пятницу и поступят в продажу 22 сентября.