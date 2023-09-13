Корпус из титана, A17 Pro и рейтрейсинг - Apple представила iPhone 15 Pro

Более того, Apple, похоже, считает, что эти смартфоны способны поднять уровень мобильных игр — для этого на смартфоне выйдут крупные ААА-игры с консолей, а также будет поддерживаться рейтрейсинг. Оба смартфона, естественно, оснащены портом USB Type-C, а не старым портом Lightning. Вот только в случае с Pro-версиями он может передавать информацию на безумной скорости из-за поддержки формата USB 3 вместо USB 2 у обычных iPhone 15. Apple утверждает, что 15 Pro — первый смартфон со скоростью передачи данных 10 Гбит/сек. Стоимость модели iPhone 15 Pro составляет 999 долларов с объёмом памяти 128 ГБ, а iPhone 15 Pro Max — 1199 долларов с объёмом памяти 256 ГБ. Обе модели будут доступны для предварительного заказа в эту пятницу и поступят в продажу 22 сентября.