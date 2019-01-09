Космический монитор от Samsung экономит пространство на рабочем столе

Компания Samsung хороша в создании телевизоров, которые скрывают кабели и промежуток между стеной и устройством при монтаже, и похоже, что такой продуманный дизайн приходит и на мониторы компании.

Особенностью модели Samsung Space Monitor является крепление к столу на кронштейне, позволяющее рационально использовать пространство на рабочем месте. Монитор можно отодвинуть к стене, когда он не используется. Кабели проходят внутри кронштейна, придавая рабочему месту более опрятный вид.

Samsung Space Monitor выпускается в двух вариантах - 27-дюймовая модель с разрешением QHD и 32-дюймовая модель с поддержкой 4K по цене 400 и 500 долларов США соответственно.