Кресла ZONE 51 Monarch и Tzar стали доступны в России

ZONE 51 презентовал необычные кресла Monarch и Tzar. Названия отражают позиционирование: эти кресла созданы для тех, кто ценит качество и комфорт, постоянно стремится к успеху. Кресла не только создают особую атмосферу рабочего и игрового пространства, но и подчеркивают статус будущих пользователей. Monarch - флагманская модель кресла, символизирующая высокий статус, деньги и власть. Она сочетает в себе изысканный дизайн, эргономичные решения и удобство использования, создавая уникальный опыт для каждого. Особое внимание привлекает дизайн: начиная от базы, напоминающей могучие корни тысячелетнего дерева, заканчивая изумрудными элементами декора. Это кресло, словно Rolex Day-Date, говорит о статусе обладателя за него. За счет регулируемых во всех направлениях подлокотников обеспечивается абсолютная свобода движений рук. При этом колеса кресла скользят легко и плавно, позволяя легко менять позицию и без лишних усилий передвигаться по комнате. Все это способствует более оперативному реагированию на действия соперника в игре. Таким образом, Monarch позволяет получить максимальное удовольствие за все время, проведенное в кресле.

Tzar воспринимается как элемент роскоши из-за соответствующей имперской расцветки. кресло выполнено из эко кожи в черно-бело-желтых цветах, а так же имеет более сдержанный вариант с элементами серого цвета. Однако на этом не все: широкий диапазон регулировок высоты позволяет выбрать оптимальный уровень по отношению к рабочему столу и ПК. Также пользователи могут зафиксировать наклон сидения в удобном положении. Независимая регулировка спинки с углами от 90° до 160° позволяет подобрать наиболее удобное положение под потребности пользователя. В Tzar используется механизм качания мультиблок, за счет которого можно рычагом активировать процесс качания. Максимальный угол откидывания при этом - 13°. Есть возможность регулирования жесткости качания. Рама из углеродистой стали изготовлена в процессе роботизированной сварки. А 75-миллиметровые колеса из полиуретана обеспечивают легкость передвижения.