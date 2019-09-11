Кресло EPIC Mercedes-AMG Petronas Motorsport Edition

Noblechairs объявили о крупном партнерстве с Mercedes-AMG, чтобы запустить кресло серии EPIC Mercedes-AMG Petronas Motorsport Edition.

EPIC noblechairs имеет схожу с предыдущими моделями конструкцию и качество материала.

Стальная рама очень прочная, в обивке используется пена холодного отверждения для обеспечения комфортной работы.

Шея и поясничные подушки для этой версии вышиты логотипом гоночной команды Mercedes-AMG Petronas Motorsport.

Зеленая строчка в соответствии со стилем команды F1, карбоновые боковые валики и специальные детали на кресле.

Кресло доступно в Великобритании по цене 350 £.