Кресло-качалка – символ уюта и настоящего отдыха

2018-03-31, Автор - Эдуард Иванов; [65]

Не зря люди называют свой дом своей же крепостью, хотя и не потому, что стены у наших квартир крепки. Отдохнуть после рабочего дня, успокоить нервы в любимой атмосфере покоя, сесть в любимое кресло и почитать книгу или выпить чашечку чая радом с близкими – вот настоящий символ домашнего уюта.

Разумеется, для хорошей обстановки нужна и хорошая мебель. Не всегда нужно покупать огромный гарнитур – часто одни лишь https://www.mebelok.com/kresla/ кресла способны вернуть теплые воспоминания из времен молодости да обеспечить комфортное место для отдыха. Остается лишь не прогадать с выбором модели, о чем и расскажут специалисты интернет-магазина МебельОК.

Моделей качалок – не счесть

кресла

И это сущая правда – иногда глаза разбегаются, ведь не знаешь, какое выбрать кресло-качалку. Следующие виды моделей лучше покупать для разных ситуаций:

  • деревянное кресло с классическим сидением-подушкой, мягкой спинкой и (опционально) мягкими подлокотниками – прекрасно будет сочетаться в гостиной с традиционного вида мягкими уголками;
  • плетеное кресло с подушкой, чаще без нее – прекрасно дополнит прохладную веранду на даче или загородном домике, равно как и уютно обустроенный балкон квартиры в жаркие летние дни;
  • двухместная модель, чаще плетеная – без сомнения, будет лучшим вариантом для летнего сада и совместного отдыха, хотя неплохо будет смотреться и на веранде.

Последний вариант менее распространен, ведь большинство людей любит иметь собственное (это слово стоит подчеркнуть!) кресло-качалку со всеми удобствами. Но порой очень уж хочется поделиться этим уютом с близким человеком.

Материал – важный аспект

Классические модели, разумеется, плетут из ротанга. Натуральный и гибкий, материал из этого растения самим своим видом олицетворяет близость к природе, придает этнических и народных мотивов помещению. Проще говоря, плетеные кресла-качалки дарят атмосферу уюта буквально во всем.

А вот модели, больше напоминающие традиционную мягкую мебель, делают из разных пород дерева, более экономичные варианты – из листов фанеры. А подушки для сидения и спинки – из различных мягких материалов вроде холлофайбера. Стоит заметить, что плетеное кресло в разы легче подобных вариантов из дерева, поэтому его проще будет и перенести с места на место, и починить.

О чем стоит помнить

При покупке нужно знать, что лакированная поверхность корпуса обеспечит поскрипывание качалки некоторое время. Этого бояться не стоит – важнее проверить надежность соединений и креплений. Если покупка предназначена, к примеру, для пожилого человека, лучше задуматься о модели с подставкой для ног. Ведь кресло-качалка – это настоящий символ домашнего покоя и семейного уюта, поэтому должно быть максимально удобным и исправным!


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