Крупнейший в мире самолет Scaled Composites Stratolaunch прошел испытания

Компания Stratolaunch успешно провела испытания крупнейшего в мире самолета Scaled Composites Stratolaunch.

Самолет вылетел 13 апреля в 10:00 по восточному времени из аэрокосмического порта Мохаве и совершил 2,5-часовое путешествие, достигнув максимальной высоты 5 километров. Впервые этот самолет был анонсирован 8 лет назад, он имеет беспрецедентный размах крыльев 117 метров. Этот самолет предназначен для снижения затрат во время космических полетов за счет переправки ракет на высоту 10 километров и облегчения завершения полета на орбиту.