Куртка Ford позволяет велосипедистам общаться с водителями с помощью смайликов

Езда на велосипеде по дорогам может быть опасным занятием со смертельным исходом. Чтобы попытаться улучшить безопасность водителя, Ford разработал концептуальную куртку, которая отображает эмодзи, чтобы помочь велосипедистам «лучше общаться» с водителями.

Эта куртка, созданная в сотрудничестве с Designworks, и является частью кампании Ford «share the road», целью которой является повышение безопасности для всех участников дорожного движения. Задняя часть куртки имеет светодиодную сетчатую панель, которая связана с беспроводным пультом дистанционного управления, прикрепленным к рулю.

Куртка может отображать три смайлика: счастливое лицо, сердитое лицо и нейтральное лицо. Также показаны стрелки влево и вправо, которые можно использовать для указания направления вращения велосипеда. Ford Europe добавил, что куртка была разработана, чтобы «показать, как можно снизить напряженность, позволяя велосипедистам легче и яснее показать водителям, каковы их намерения и как они себя чувствуют».