NVIDIA опубликовала квартальный финансовый отчёт

Nvidia опубликовала финансовые результаты за третий квартал, и хотя компания не оправдала ожиданий, выручка (в 3,01 млрд долларов) упала на 5 процентов по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Прибыль без учета GAAP на разводненную акцию составила 1,78 долл. США.

Разбивая сегменты Nvidia, выручка от продаж графических процессоров снизилась на 8% до 2,56 млрд долл. В то время как выручка от игр снизилась на 6% до 1,66 млрд долл. Но выросла на 26% по сравнению с предыдущим кварталом. Квартальное увеличение было вызвано ростом количества настольных и игровых графических процессоров GeForce.

Выручка центров обработки данных также снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 726 миллионов долларов, но компания полагает, что в этом сегменте будет наблюдаться значительный последовательный рост. Тем временем его автомобильный сектор заработал 162 миллиона долларов, а профессионалы сегмент визуализации достиг 324 миллионов долларов, что на 6 процентов больше.