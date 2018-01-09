LaCie DJI Copilot, Seagate Fast SSD, LaCie Rugged Secure на выставке CES 2018

2018-01-09, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - LaCie DJI Copilot; [81]
Компания Seagate Technology представила на выставке CES 2018 новые продукты, которые помогают создавать и обрабатывать данные в эпоху все более широкого применения мобильных технологий.

В числе новинок - накопитель LaCie DJI Copilot, универсальное устройство для резервного копирования на съемочной площадке. Перенос записей с дрона выполняется максимально быстро, а для их просмотра не нужен персональный компьютер.

Также на выставке представлен ультрапортативный флеш-накопитель Seagate Fast SSD. Предназначенный для тех, кто всегда в движении, он характеризуется высокой скоростью передачи данных — до 540 Мбайт/с, устойчив к ударам и может подключаться с помощью разъема USB-C.

Жесткий диск LaCie Rugged Secure — это первый накопитель серии Rugged, поддерживающий аппаратное шифрование данных с помощью технологии Seagate Secure. Специалисты творческих профессий и другие пользователи смогут не беспокоиться за свои данные благодаря возможности контролировать доступ к информации.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистраторОбзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистратор
Обзор BQ Space X (BQ-5700L). Смартфон с дисплеем 18:9 и 20+8 Мп селфиОбзор BQ Space X (BQ-5700L). Смартфон с дисплеем 18:9 и 20+8 Мп селфи
Обзор Intel Core i7-7820X. Разгон, игровые тесты, рабочие приложенияОбзор Intel Core i7-7820X. Разгон, игровые тесты, рабочие приложения
Обзор GoodRAM CL100 240GB (SSDPR-CL100-240). Выбираем дешевый SSDОбзор GoodRAM CL100 240GB (SSDPR-CL100-240). Выбираем дешевый SSD
Обзор RIVA case 8365 Black. Для самых активных пользователейОбзор RIVA case 8365 Black. Для самых активных пользователей
Предварительный обзор Deepcool Quadstell...
Предварительный обзор Deepcool QuadstellОфициально анонсирован корпус Deepcool Quadstellar, который компания создавала специально для гиков, энту...
Обзор Fit. Стильно расслабляемся...
Обзор Fit. Стильно расслабляемсяБольшинство современных мобильных игр создаются с упором на донат или какие-то функции аналогичного рода....
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27ACСтоит сразу отметить, что данный монитор производитель создавал исключительно для профессионалов своего д...
Обзор Moleskine. Стильный блокнот...
Обзор Moleskine. Стильный блокнотК моему большому сожалению, запомнить все и держать у себя в голове абсолютно всю нужную информацию я не ...
Предварительный обзор Huawei MateBook D....
Предварительный обзор Huawei MateBook D.Стоит отметить, что большинство современных пользователей при выборе ноутбука смотрят либо в сторону MacB...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9Все мы знаем компанию Samsung, которая отлично себя показывает как на рынке смартфонов, так и на рынке те...
Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станция...
Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станцияСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO. Встречайте, перед в...
Обзор Spendee. Тратим деньги с умом...
Обзор Spendee. Тратим деньги с умомКонтролировать личные расходы и доходы - очень важная задача, которая удается далеко не всем. Дело в том,...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 На протяжении достаточно длительного времени пользователи обсуждали выход мобильного телефона Samsung Gal...
Обзор trivago. Выбираем себе отель...
Обзор trivago. Выбираем себе отельВсе мы путешествуем по самым разным причинам - кто-то просто смотрит мир и получает от этого удовольствие...
Обзор gmb audio MHS-EP-LHR. Неплохие "за...
Обзор gmb audio MHS-EP-LHR. Неплохие Выбор внутриканальных наушников, в народе их называют «затычками» и такое название лично мне нравится куд...
Обзор Guns of Boom. Лучший мобильный шут...
Обзор Guns of Boom. Лучший мобильный шутСовременный рынок игровых продуктов существенно изменился - если ранее пользователи спокойно играть в как...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor