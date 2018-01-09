LaCie DJI Copilot, Seagate Fast SSD, LaCie Rugged Secure на выставке CES 2018

Компания Seagate Technology представила на выставке CES 2018 новые продукты, которые помогают создавать и обрабатывать данные в эпоху все более широкого применения мобильных технологий.

В числе новинок - накопитель LaCie DJI Copilot, универсальное устройство для резервного копирования на съемочной площадке. Перенос записей с дрона выполняется максимально быстро, а для их просмотра не нужен персональный компьютер.

Также на выставке представлен ультрапортативный флеш-накопитель Seagate Fast SSD. Предназначенный для тех, кто всегда в движении, он характеризуется высокой скоростью передачи данных — до 540 Мбайт/с, устойчив к ударам и может подключаться с помощью разъема USB-C.

Жесткий диск LaCie Rugged Secure — это первый накопитель серии Rugged, поддерживающий аппаратное шифрование данных с помощью технологии Seagate Secure. Специалисты творческих профессий и другие пользователи смогут не беспокоиться за свои данные благодаря возможности контролировать доступ к информации.