LaCie Mobile спасет ваш ноутбук

Официально представлены новые портативные накопители LaCie Mobile, которые обзавелись передовым портом USB Type-C и могут передавать информацию на огромной скорости. Разработчик уверен, что такой продукт придется по душе тем пользователям, которые купили себе дорогой ноутбук для работы, но постоянно ощущают недостаток встроенной памяти. В ноутбуках, как вы все знаете, нельзя просто взять и расширить встроенное пространство, а с таким вот накопителем вы легко избавитесь от данной проблемы. Стоимость новинки, естественно, пока что не называется, но это точно будет не самый доступный вариант на рынке. Ждем официальной цены и наименования моделей, чтобы можно было сравнить продукт с другими гаджетами и решить, стоит ли отдавать за него свои деньги.