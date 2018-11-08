LaCie Portable SSD вместимостью 2 терабайта

В последнее время пользователи стали все чаще интересоваться внешними накопителями. Дело в том, что рынок ноутбуков растет и развивается, но и цены тоже выросли — сейчас большая часть потенциальных покупателей смотрит в сторону базовой версии ноутбука с минимальным объемом памяти. Однако, быстро приходит понимание того, что этой памяти мало и нужно больше. Тут и приходит на помощь внешний накопитель. Для кого-то хватит и обычного HDD на пару терабайт, другим же нужно покупать внешний SSD под названием LaCie Portable SSD. Объем этого накопителя составляет 2 терабайта, скорость загрузки данных просто огромная, плюс устройство максимально компактное. Осталось только подождать, пока гаджет отправят в продажу и тогда можно будет говорить о преимуществах данного решения в быту.