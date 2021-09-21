LaCie выпускает портативные накопители емкостью до 2 ТБ

LaCie, премиальный бренд Seagate объявил о выпуске портативных накопителей премиального сегмента Mobile SSD Secure и Portable SSD. Накопители обеспечивают скорость чтения до 1050 МБ/с и скорость записи до 1000 МБ/с. Модели отличаются высокой надежностью и защитой конфиденциальных данных, благодаря аппаратному шифрованию и функции блокировки/разблокировки через программного обеспечение LaCie Toolkit.

LaCie Mobile SSD Secure и LaCie Portable SSD используют высокоскоростной интерфейс USB-C USB 3.2 Gen 2 и совместимы с устройствами USB-C и USB 3.0. Работают накопителя как с ПК, так и устройствами Mac и другими. Ударопрочный корпус защищает от падений, он легкий и удобен для транспортировки. На модели распространяется три года гарантии.

Стоимость LaCie Mobile SSD Secure начинается от 165 долларов за 500 ГБ версию, 270 долларов за 1 ТБ накопитель и 470 долларов за версию с 2 ТБ памяти. LaCie также предлагает мобильный твердотельный накопитель Portable SSD емкостью 2 ТБ по цене 499 долларов.