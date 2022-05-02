Leapmotor представит первый электромобиль с аккумуляторной батареей встроенный в днище кузова

Технология CTC использует днище автомобиля в качестве аккумуляторного отсека, интегрируя элементы в раму кузова и тем самым увеличивая полезный объем. По словам председателя крупнейшего в мире производителя аккумуляторов для электромобилей CATL, который также стремится разработать собственную технологию CTC, позволит стоимости транспортных средств на новой энергии конкурировать с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) с большим пассажирским пространством. Более того, интеграция ячейки экономит сотни деталей, по словам Tesla , которая стремится завершить свою разработку в этом году, тем самым снизив вес электромобиля на 10% и увеличив запас хода на одной зарядке. CTC также экономит около 7% на киловатт-час только за счет стоимости батарей, Leapmotor заявляет, что их седан C01 будет иметь элементы общей емкостью 90 кВтч. По данным Leapmotor, высота днища была уменьшена на 10 мм благодаря новаторской технологии, способствующей более широкому пространству для ног задних пассажиров и большему багажнику по сравнению с аналогами.