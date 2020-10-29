Lexar анонсировала microSD карты Professional 1066x microSD Silver объемом до 512 ГБ

Компания Lexar анонсировала microSD карты серии Silver. Professional 1066x microSD Silver разработаны для экшн-камер, дронов, фотокамер и смартфонов. MicroSD карты Professional 1066x будут доступны объемом 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Новые карты позволят снимать видео в формате Full HD и 4K UHD.

Скорость чтения карт составляет до 160 мб/с, а скорость записи до 120 мб/с. Карты относятся к классу скорости UHS 3 (U3) и классу скорости видео 30 (V30), что позволяет вам снимать быстрее и дольше. Lexar Professional 1066x microSD Silver поступят в продажу в ближайшее время. Стоимость версии на 64 Гб составляет 19,99 долларов, 34,99 долларов за 128 Гб и 59,99 долларов за 256 Гб. 32 Гб и 512 Гб карты выпустят позже.