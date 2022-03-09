Lexar анонсировала серию карт памяти SDXC UHS-II V90 2000x 256 ГБ GOLD

Новая карта Lexar Professional 2000x SDXC UHS-II Card GOLD Series емкостью 256 ГБ полностью удовлетворяет растущий спрос на большую емкость хранения, что помогает пользователям экономить время и значительно ускоряет рабочий процесс от начала до конца. Карты памяти Lexar Professional 2000x SDHC /SDXC UHS-II серии GOLD обеспечивают производительность, необходимую для захвата и хранения ценных данных, в различных элементах, которые являются водонепроницаемыми, термостойкими, ударопрочными, виброустойчивыми и защищенными от рентгеновских лучей. Для дополнительной универсальности карты также обратно совместимы с устройствами UHS-I, работая до максимальных пороговых значений скорости UHS-I.