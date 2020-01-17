Lexar представила SSD на серии NS200

Серия NS200 доступна в объеме 240 Гб, 480 Гб и 960 Гб. Накопители используют четырехканальный контроллер Silicon Motion SM2258 с 64-слойной памятью TLC Micron. Производитель дает трехлетнюю гарантию на серию NS200.

SSD форм-фактора 2,5 дюйма весом в 34 грамма. Накопитель использует SATA интерфейс 6 Гб/с. Вся серия NS200 имеют одинаковые значения скорости чтения и записи 550 Мб/с и 510 Мб/с соответственно.

Случайная производительность 4K для накопителя емкостью 480 Гб составляет 95000 IOPS для чтения и до 90000 IOPS для записи. Накопитель емкостью 240 Гб имеет такие же показатели как у 480 Гб версии. 960 Гб версия накопителя до 88000 IOPS для чтения и до 80000 IOPS для операций чтения.