Lexar представила накопители серии SL100 Pro

Накопитель Lexar SL100 Pro предлагает два варианта накопителя: с 500 Гб и 1 Тб памяти. Внешний накопитель обеспечивает скорость чтения 950 мб/с, а скорость записи 900 Мб/с.

Lexar SL100 Pro подключается с помощью интерфейса USB 3.1 Type-C. Имеет совместимость со множеством устройств. Устройство очень компактное и легкое. Корпус изготовлен из алюминия с матовой отделкой. Производитель гарантирует защиту от повреждений и вибростойкость. Lexar SL100 Pro обладает 256 битным шифрованием AES и защитой паролем. Производитель обеспечивает сохранность и конфиденциальность ваших данных.

Накопитель Lexar SL100 Pro доступен для покупки по цене за 500 Гб 10300 рублей, а за 1 Тб 15800 рублей.