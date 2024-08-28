Lexar представила новый накопитель PLAY 2280 для PS5

Сегодня компания Lexar официально представила новый твердотельный накопитель под названием PLAY 2280, который был специально разработан для консоли PlayStation 5. Этот накопитель выпускается в трёх версиях объёма памяти вплоть до 8 ТБ и предлагает высокие скорости передачи данных, которые должны полностью нивелировать любые проблемы с длительной загрузкой видеоигр или софта. Например, производитель заявил, что новинка обеспечивает скорость последовательного чтения до 7400 МБ/сек и записи до 6500 МБ/сек. Такая высокая скорость передачи данных позволяет значительно сократить время загрузки игр и операционной системы, улучшая общий игровой опыт, особенно в проектах с открытым миром. Кроме того, накопитель использует технологию HMB и динамический кэш SLC для улучшения общей производительности, ускорения доступа к данным и быстрого отклика.

Да и потенциальный покупатель может выбрать то, что его интересует больше всего — накопитель PLAY 2280 доступен в версиях с объёмом 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ. 2 ТБ и 4 ТБ достаточно для хранения нескольких десятков игр уровня AAA, а версия на 8 ТБ может вместить более 150 игр при среднем размере игры в 50 ГБ). Кроме того, накопитель предоставляется с пятилетней гарантией и уже доступен для покупки на некоторых рынках мира. Стоит присмотреться к этой новинке, потому что накопитель явно способен справляться с поставленными задачами даже лучше потенциальных конкурентов, а цена у него, вероятнее всего, будет ниже.