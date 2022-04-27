Lexar представила самую быструю в мире карту CFExpress Type B

Lexar, ведущий бренд флэш-памяти, представил самые быстрые в мире карты Lexar Professional CFexpress Type B DIAMOND Series и Lexar Professional CFexpress Type A GOLD Series. Lexar стремится предоставить своим пользователям продукты, которые обеспечивают непревзойденное качество, производительность, надежность и совместимость, от поля до постпродакшна, чтобы значительно ускорить рабочий процесс от начала до конца.

Разработанная для использования возможностей кинокамер следующего поколения и беззеркальных камер, использующих формат CFexpress Type A, Lexar также представляет профессиональную серию карт CFexpress Type A GOLD. Обладая превосходной скоростью чтения 900 МБ/с и записи 800 МБ/с, эта карта позволяет снимать высококачественные изображения и бесшовное видео 8K, 6K и 4K. В ближайшие месяцы Lexar также выпустит устройство чтения CFexpress Type A, которое поддерживает протокол сверхвысокой скорости передачи данных USB 10 Гбит/с через USB Type-C.

Карты поддерживают спецификацию VPG 400, которая гарантирует минимальную постоянную скорость записи 400 МБ/с для захвата видео профессионального качества для совместимых хост-устройств. Разработанный специально для профессиональных видеопользователей, он также гарантирует плавный захват вашего контента без пропусков кадров. Кроме того, они отличаются высокой надежностью, необходимой для захвата контента даже в самых суровых условиях. Карты защищены от ударов и вибрации, а также устойчивы к экстремальным температурам. И, для дополнительного спокойствия, на обе карты распространяется пожизненная ограниченная гарантия.

Nimbus Data работает над твердотельным накопителем емкостью …
Nimbus Data работает над твердотельным накопителем емкостью Томас Искович, генеральный директор Nimbus Data намекнул, что компания разрабатывает новый твердотельный …
Samsung и Western Digital совместно разрабатывают технологию…
Samsung и Western Digital совместно разрабатывают технологиюСегодня Samsung и Western Digital подписали меморандум о взаимопонимании (MOU), который подразумевает, чт…
Transcend представляет 112-слойные твердотельные накопители …
Transcend представляет 112-слойные твердотельные накопители Transcend недавно выпустила 112-слойные твердотельные накопители PCIe M.2 промышленного класса. Эта новая…
Exascend объявила о начале продаж карты памяти Nitro CFexpre…
Exascend объявила о начале продаж карты памяти Nitro CFexpreКомпания Exascend объявила о начале продаж карты памяти Nitro CFexpress Type B емкостью 512 ГБ. По словам…
MSI представила твердотельный накопитель Spatium M480 Play M…
MSI представила твердотельный накопитель Spatium M480 Play MMSI запустила новую быструю модель в линейке своих твердотельных накопителей — SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe…
Silicon Power представил твердотельный накопитель UD80 NVMe…
Silicon Power представил твердотельный накопитель UD80 NVMeSilicon Power выпустил свой новейший твердотельный накопитель PCIe 3.0, UD80, емкостью до 2 ТБ и технолог…
ADATA разработала программное обеспечение для шифрования A+ …
ADATA разработала программное обеспечение для шифрования A+ ADATA объявляет о выпуске программного обеспечения для управления, которое поддерживает технологию шифров…
ADATA выпустила внешний твердотельный накопитель SE880…
ADATA выпустила внешний твердотельный накопитель SE880Компания ADATA объявила о выпуске внешнего твердотельного накопителя SE880. …
Обзор ORICO M95SS. Салазки в отсек привода ноутбукаОбзор ORICO M95SS. Салазки в отсек привода ноутбука
Обзор GOODRAM IRDM M.2 512GB (IR-SSDPR-P34B-512-80). Быстрый и надежный SSDОбзор GOODRAM IRDM M.2 512GB (IR-SSDPR-P34B-512-80). Быстрый и надежный SSD
Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памятиОбзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памяти
Обзор GOODRAM UME CARE UME3-1280CRR11. Флешка с антибактериальным покрытиемОбзор GOODRAM UME CARE UME3-1280CRR11. Флешка с антибактериальным покрытием
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor