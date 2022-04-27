Lexar представила самую быструю в мире карту CFExpress Type B

Lexar, ведущий бренд флэш-памяти, представил самые быстрые в мире карты Lexar Professional CFexpress Type B DIAMOND Series и Lexar Professional CFexpress Type A GOLD Series. Lexar стремится предоставить своим пользователям продукты, которые обеспечивают непревзойденное качество, производительность, надежность и совместимость, от поля до постпродакшна, чтобы значительно ускорить рабочий процесс от начала до конца.

Разработанная для использования возможностей кинокамер следующего поколения и беззеркальных камер, использующих формат CFexpress Type A, Lexar также представляет профессиональную серию карт CFexpress Type A GOLD. Обладая превосходной скоростью чтения 900 МБ/с и записи 800 МБ/с, эта карта позволяет снимать высококачественные изображения и бесшовное видео 8K, 6K и 4K. В ближайшие месяцы Lexar также выпустит устройство чтения CFexpress Type A, которое поддерживает протокол сверхвысокой скорости передачи данных USB 10 Гбит/с через USB Type-C.

Карты поддерживают спецификацию VPG 400, которая гарантирует минимальную постоянную скорость записи 400 МБ/с для захвата видео профессионального качества для совместимых хост-устройств. Разработанный специально для профессиональных видеопользователей, он также гарантирует плавный захват вашего контента без пропусков кадров. Кроме того, они отличаются высокой надежностью, необходимой для захвата контента даже в самых суровых условиях. Карты защищены от ударов и вибрации, а также устойчивы к экстремальным температурам. И, для дополнительного спокойствия, на обе карты распространяется пожизненная ограниченная гарантия.