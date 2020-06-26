Lexar представляет новый портативный накопитель SL200

Компания Lexar, ведущий мировой бренд решений для флеш-памяти, объявила о выпуске нового портативного твердотельного накопителя Lexar SL200.

Для обеспечения безопасности данных накопитель устойчив к ударам, вибрации и оснащен усовершенствованным решением безопасности с 256-битным шифрованием AES. Накопитель выпускается объемом 512 ГБ и 1 ТБ.Высокая скорость передачи данных до 550 МБ / с и скорость записи до 400 МБ / с.

Для более широкой совместимости в комплект включен кабель с разъемами USB Type-C к и кабель с разъемами USB Type-C и USB Type-A.

Твердотельный накопитель Lexar SL200 доступен по цене от 89,99 долларов США (512 ГБ) до 159,99 долларов США (1 ТБ).
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