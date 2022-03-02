Lexar выпускает новую профессиональную карту памяти SDXC

Lexar, ведущий мировой бренд флэш-памяти, с гордостью представляет новую серию карт Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II GOLD. Это идеальное устройство для профессиональных фотографов и видеооператоров, которые хотят значительно ускорить рабочий процесс от начала до конца.

Карты Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II Card серии GOLD со скоростью чтения до 270 МБ/с предназначены для цифровых зеркальных или беззеркальных камер, чтобы ускорить рабочий процесс, сэкономить время и вернуть вас за камеру для создания большего количества контента.

Она создана с использованием новейшей технологии UHS-II со скоростью записи до 180 МБ/с, что позволяет легко обрабатывать фотографии в режиме серийной съемки. А с V60 и классом скорости UHS 3 (U3)2 вы сможете без проблем снимать потрясающее видео в форматах Full-HD и 4K с большой емкостью до 256 ГБ.

Карты Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II Card серии GOLD обеспечивают производительность, необходимую для захвата и хранения ценных данных в различных элементах. Модель 1800x является водонепроницаемой, термостойкой, ударопрочной, устойчивой к вибрации и рентгеновскому излучению. Для дополнительной универсальности карты также обратно совместимы с устройствами UHS-I, работая до максимальных пороговых значений скорости UHS-I.

Карты Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II Card серии GOLD доступны в этом месяце для покупки в Интернете по рекомендованной розничной цене 36,99 долларов (64 ГБ), 56,99 долларов (128 ГБ) и 109,99 долларов (256 ГБ).