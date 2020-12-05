Lexar выпустила 2,5 дюймовый SSD-накопитель серии NQ100

Компания Lexar объявила о выпуске твердотельного накопителя серии NQ100. SSD-накопитель представлен в формате 2,5 дюйма стандарта SATA III (6 Гбит/с). Благодаря SSD-накопителю загрузка операционной системы будет происходить мгновенно. Новинка обеспечивает скорость чтения до 550 мб/с. Lexar NQ100 предлагает варианты емкостью от 240 ГБ до 960 ГБ.

Конструкция накопителя Lexar NQ100 выполнена из прочного материала, что гарантирует устойчивость к ударам и отсутствию вибрации. Накопители серии Lexar NQ100 доступны для покупки. 240 ГБ версия стоит 36.99 долларов, версия с объемом 480 ГБ обойдется в 65.99 долларов. Версия с 960 ГБ памяти будет выпущена позже.